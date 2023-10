Sinner, i numeri da record: a 22 anni già 10 titoli Atp (come Panatta). Ecco tutte le finali vinte

Il 2023 è stato l'anno di Jannik Sinner. È stata la sua stagione più costante, culminata (per ora) con la doppia vittoria tra Pechino e Vienna. Il 22enne di San Candido è destinato a consacrarsi come uno dei tennisti azzurri più forti e vincenti di sempre. Sul veloce indoor di Vienna infatti, l’altoatesino ha centrato la vittoria numero 56 in stagione: mai nessun tennista italiano aveva vinto così tanto in una singola annata. Jannik ha superato il precedente record di 54 successi firmato da Corrado Barazzutti nel 1978. A completare il podio degli italiani in grado di superare la soglia delle 50 vittoria in una stazione Adriano Panatta, a quota 53 nel 1975.