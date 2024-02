Madonna di Campiglio e Pinzolo, vacanza in montagna oltre lo sci: le esperienze da non perdere

Quando il cielo si tinge dei colori caldi del tramonto e tutti gli sciatori scendono dalla montagna, il rifugio panoramico Stoppani al Grosté, a 2500 metri di altitudine sopra Madonna di Campiglio, diventa il romantico salotto “lontano da casa” per un’apericena a due avvolti dal tepore di un caminetto acceso. Un appuntamento magico per una serata al chiaro di luna, immersi tra le pennellate di neve brillante sotto la luce argentea della volta celeste nel Parco Naturale Adamello Brenta. Il regno, d’inverno, di esperienze memorabili da vivere in vacanza nella skiarea più grande del Trentino, un comprensorio che vanta, con Folgarida Marilleva, in Val di Sole, e Pinzolo, in Val Rendena, 156 chilometri di piste sempre innevate e impeccabilmente battute, collegate e accessibili con un unico skipass. Un territorio che offre molto altro, se ci si vuole avventurare in attività all’insegna del relax nella natura, dell’intrattenimento e dell’outdoor. Come lo scialpinismo, per godersi la quiete di incontaminati fuoripista; lo sleddog, per provare l’ebbrezza di guidare una slitta trainata dai cani; ancora, un volo in parapendio al tramonto dal Doss Del Sabion, uno dei trampolini naturali più panoramici della zona; ma anche sessioni di wellness ad alta quota nei rifugi, tappe culinarie tra tradizione e innovazione e serate danzanti come alla corte di Sissi, l’imperatrice Elisabetta di Baviera a cui queste montagne erano tanto care.

Passeggiata nella neve - ApT Campigliodolomiti (foto Paolo Bisti)