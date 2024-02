Scontro Francia-Russia sul Mar Nero, Parigi: «Volevano abbattere i nostri jet, minacciata una pattuglia». Cosa è successo

«Una storia vecchia come la guerra fredda»: così Sébastien Lecornu, ministro francese delle Forze Armate (come ormai si chiama il ministero della Difesa in Francia) ha definito il nuovo «posizionamento aggressivo» della Russia nei confronti dell'Europa e ancor più volentieri nei confronti di Parigi. Fatto nuovo, il ministro non ha solo evocato «tendenze» ma ha citato episodi concreti lungo un fronte occidentale che comincia a riscaldarsi. In particolare Lecornu ha citato un «incidente» avvenuto a novembre, quando «un sistema di controllo aereo russo ha minacciato di abbattere una pattuglia aerea francese sul Mar nero, in una zona internazionalmente libera».

Putin testa il nuovo bombardiere nucleare Tu-160M potenziato: dagli esordi nell'Urss alla versione Blackjack