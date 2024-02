Sara Buratin accoltellata a 20 chilometri da Giulia Cecchettin. «L’ha uccisa il compagno», la ricostruzione

Quando circa due settimane fa Sara Buratin, 40 anni, dipendente in uno studio dentistico di Padova, lasciava la casa di via San Gabriele a Bovolenta, dove viveva con il compagno Alberto Pittarello, 39 anni, tecnico delle caldaie, per tornare a vivere con la figlia di 15 anni a casa di sua madre in viale Italia, lui, il papà della sua bambina, prendeva un giorno di ferie da lavoro. Lo prendeva per ieri.

E ieri, nel suo giorno di ferie, l’ha uccisa con 20 coltellate, a tradimento, prendendola alle spalle senza lasciarle nemmeno il fiato per urlare, dopo averla attirata nella sua trappola che probabilmente tesseva da giorni e giorni. Poi, di lui, si perde ogni traccia. Inabissato nel Bacchiglione con il suo furgone? O questo è stato un depistaggio e Alberto Pittarello è in fuga tra i campi?

Sara Buratin uccisa a coltellate in casa in provincia di Padova, il cadavere scoperto dalla madre. Ora si cerca il corpo del marito nel Bacchiglione