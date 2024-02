Festival di Sanremo 2024, Annalisa: «Ho paura di chi non capisce l'altro, amo l'ironia sottile»

Annalisa​ chiede comprensione. La chiede "Sinceramente". Lo fa cantando e spiegando al Secolo XIX che «si deve rivendicare il diritto a lamentarsi, di essere se stesse davanti alla felicità o quando si è un po’ sopra le righe e vuoi liberarti da qualche demone. Ciascuno dev’essere libero di governare ombre e luci. È allo stesso tempo un’autoaffermazione e una dichiarazione di difesa degli spazi privati».

Nel testo della canzone Annalisa dice all’uomo che ha di fronte a sé che sarà sua solo a determinate condizioni. Lo fa perché «sono sempre un po’ spaventata dall’incomprensione, da chi non accetta di capire gli altri. Chi non fa questo sforzo mi disturba parecchio. Ho bisogno di sentire l’abbraccio ideale dell’altro, davanti a momenti di gioia o di fragilità. La comprensione prima di tutto».

Annalisa è cresciuta a Carcare, nell'entroterra di Savona, non troppo lontana da Sanremo. Era una bambina iperattiva e un po’ dispettosa. Un "difetto" che come racconta al Secolo XIX le è ancora rimasto: «Sì, certamente dispettosa. Amo l’ironia sottile, divertirmi e quando faccio qualcosa che mi piace, sono iperattiva. Non mollo mai e vado avanti sino in fondo. Spesso mi consigliano di rallentare ma poi ricomincio subito. Anche perché, se proprio lo vuole sapere, la mia vera indole mi spingerebbe alla pigrizia».

Una ragazza normale che ha raggiunto il grande successo che non teme cattiverie e gelosie. Anche se ci sono, ci saranno sempre. «In questi giorni avverto una grande partecipazione. Ma quando si raggiungono certi risultati, la popolarità, quindi un sostegno molto diffuso, può alimentare anche sentimenti diversi. È normale che sia così anzi mi preoccuperei del contrario».