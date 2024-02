San Valentino, chi era, perché i regali e quando si festeggia negli altri Paesi: tutte le curiosità sulla festa degli innamorati

San Valentino è alle porte. Chi è cresciuto con “The O.C”, teen drama per eccellenza degli Anni Duemila, non può non ricordare la massima dell’avvocato Sandy Cohen che ben riassume, oggi come allora, quello che è diventata la festa degli innamorati: un’invenzione delle multinazionali, che si arricchiscono dalla vendita di fiori, cioccolatini e regali vari a tema. C’è un po’ di sarcasmo, ma non è poi così lontana la verità. La ricorrenza è ormai un business, che nasconde un’antica tradizione e curiosità che da millenni si sovrappongono.