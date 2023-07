Salvatore Parolisi, chi è l'ex militare uscito dal carcere: la moglie Melania Rea, la figlia Vittoria. Dal tradimento al delitto

Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni per l'omicidio di sua moglie, Melania Rea, torna libero. In permesso premio. L'ex militare - poi radiato dall'Esercito - ha scontato 12 anni della pena complessiva prevista dalla sentenza di condanna e può ora usufruire dei permessi giornalieri per lasciare la struttura carceraria dove è recluso.

Salvatore Parolisi fuori dal carcere in permesso premio: «Sarà dura con il mio nome. Troppi pregiudizi»