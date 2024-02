Nato, i Paesi baltici si preparano all'invasione russa: la nuova strategia, pronti 600 bunker

Ai confini Nato con la Russia, gli Stati in prima linea si stanno preparando per un'eventuale guerra con Mosca. I ministri della Difesa di Estonia, Lituania e Lettonia hanno concordato un piano di azione per costruire strutture comuni lungo i confini, in particolare fortificazioni, con lo scopo di scoraggirare e fronteggiare ogni tipo di incursione. I funzionari estoni hanno detto che il governo sta progettando circa 600 bunker, in vista di una possibile invasione da parte di Mosca. Il ministero della Difesa estone ha infatti confermato che i tre Paesi baltici, tutti membri della Nato, «costruiranno strutture difensive anti-mobilità nei prossimi anni per scoraggiare e, se necessario, fronteggiare minacce militari».