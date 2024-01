Rugby Italia Sei Nazioni, nella 25a edizione gli azzurri partono con il nuovo ct Gonzalo Quesada, già venduti 100mila biglietti. Tutto il Torneo su SkySport

Un quarto di secolo in azzurro per il Torneo di rugby più antico e più bello del mondo, quello che offre le emozioni più forti dal 1883 e che dal 2000 ha ritenuto l'Italia all'altezza di essere ammessa. Poi è andata che su 120 partite i neo arrivati ne abbiano vinte solo 13 pareggiandone una, ma questo non ha impedito di vendere già 100mila biglietti per i match all'Olimpico di Roma con Inghilterra e Scozia che il calendario (vedete sotto) prevede in questa 25esima edizione nel formato a sei nazioni. Trovate un altro sport che faccia questi numeri e che scateni tale empatia con questi risultati in Italia, dove conta solo vincere, magari contando sulla fortuna che invece nel rugby ha sempre un ruolo molto marginale.

E non ha impedito a Sky di allestire una copertura totale ancora più articolata.

C'è poi una novità di alto lignaggio: la nazionale, reduce da un mondiale da dimenticare, per la prima volta è affidata a un ct argentino, un tipo dal cv stellare come Gonzalo Quesada per di più garantito da un fenomeno come l'asso Diego Dominguez, da anni anche volto di SkySport. Il capitano, confermato, è il romano Michele Lamaro.

«Sapevo dell'importanza di questo torneo in Europa perché ho avuto l'onore di essere stato nello staff della Francia dal 2008 al 2011, ma è la prima volta che sarà capo-allenatore di una squadra come l'Italia, sono molto emozionato». Così il ct dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, al microfono di Sky Sport presentando il Sei Nazioni 2024 in programma da venerdì 2 febbraio a sabato 16 marzo con 15 partite in diretta nella Casa dello Sport di Sky. Sui prossimi appuntamenti, che vedranno l'Italia debuttare contro l'Inghilterra il 3 febbraio all'Olimpico, Quesada dice: «Per me la preparazione della squadra a questo livello non è un dettaglio, ho sentito che siamo la più giovane e con meno presenze, l'Italia è anche la nazione con meno giocatori professionisti ma la verità è che io ho fiducia in questo gruppo».

Poi aggiunge: «Credo in questa squadra, che ha un gruppo con una etica del lavoro e una voglia di migliorare impressionante. È una motivazione molto importante per me esserne l'allenatore». L'italiano del ct argentino è già ottimo: l'ha imparato in pochi mesi.

«Diego Dominguez mi ha detto: il gioco, l'allenamento e tutto il resto lo sai già, non devi preparare niente, ma devi parlare italiano. È vero - ha spiegato Quesada - ho fatto lezione per tutta l'esate per avere la possibilità oggi di esprimermi nella vostra lingua. Ma devo ancora imparare...».

Per quanto riguarda il suo ruolo da Ct, Quesada spiega: «Sappiamo che la sfida è molto grande, ne sono consapevole, ma l'ho accettato con grande piacere. La pressione è grande e la sentivo già da prima. Parlando con la squadra abbiamo guardato ai punti di forza e dove crescere e il primo punto che hanno detto anche i ragazzi è il bisogno di costanza, di competere con continuità».

Poi sul movimento del rugby in Italia: «Spero che lo scopo dei nostri giocatori sia prima di tutto quello di ispirare i bambini, la forza del rugby inizia nei club, dobbiamo ispirare i bambini e i giovani allenatori». ha aggiunto. Sullo stile di gioco: «L'attacco sarà importante, vogliamo anche dare spettacolo, ma la chiave sarà anche la difesa, che dovrà essere dura e attenta per 80 minuti, fin da quando si entra in campo». «Io so esattamente qual è il mio progetto. L'ho chiaro in testa e condiviso con lo staff. È un progetto con qualche cambiamento logico in base a dove pensiamo di poter andare con questa squadra anche negli anni futuri, ma tra dieci giorni giochiamo contro l'Inghilterra e se non facciamo attenzione dando troppe novità ai giocatori ai giocatori non li aiutiamo. Un po' di cambiamento ci sta ma anche la continuità è importante. Cinque esordienti sono logici, sappiamo che per la prima partita 25, 26 giocatori sono quelli pronti per giocare. L'allenamento sarà importante per la scelta finale», conclude il ct.