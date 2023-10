Rudy Zerbi ospite a Verissimo: dalla scoperta choc sul padre alle tre compagne, chi è il professore di canto di Amici

Professore di canto ad Amici, ma con un lungo trascorso da disc jockey e conduttore radiofonico. Rodolfo "Rudy" Zerbi sarà ospite oggi a Verissimo, pronto a farsi intervistare dalla conduttrice Silvia Toffanin. Ma cosa sappiamo su di lui e sulla sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Rudy Zerbi: biografia e carriera

Nato a Lodi il 3 febbraio 1969, Rodolfo Zerbi ha 54 anni. All'età di 3 anni si trasferisce a Santa Margherita Ligure, località dove i suoi familiari gestiscono un albergo. Qui, durante gli anni della scuola, diventa disc jockey della discoteca "Covo di Nord Est". Si laurea all’Università Statale di Milano in Giurisprudenza, ma non prosegue la carriera in quella direzione. Il suo futuro è la radio. Si mette in luce come speaker di Radio 101 per poi passare, nel 2006, a Mai dire Sanremo con la Gialappa’s Band. Fino al 2010 lavora per l’etichetta discografica Sony Music arrivando a ricoprire anche la carica di Presidente e Amministratore delegato. Durante questi anni ha occasione di lavorare ai progetti di artisti come Mina, Ornella Vanoni, Renato Zero e Gianni Morandi. Nel 2002 debutta in televisione come giurato del talent di Italia 1 Operazione Trionfo. Ma quando nel 2009 la società effettua dei tagli al personale, deve abbandonare il suo impiego. Entra così a far parte della squadra di Amici, il talent show in onda su Canale 5, in qualità di professore di canto. Lo stesso anno è nella giuria del talent show di Italia 1 "Italia’s got talent", a cui partecipa per le successive cinque edizioni. Nel 2012 partecipa al programma di Gerry Scotti "The winner is" e nello stesso anno compare ancora al fianco di Maria De Filippi come opinionista in Uomini e Donne Trono Over. Nel 2013 ritorna in radio con il programma di Radio Deejay Megajay. Un anno più tardi, nel 2014, appare fra i giurati del talent "Tu sì que vales", in onda il sabato sera su Canale 5.