Rudy Guede, la nuova vita a Viterbo dopo Meredith: fidanzato e cameriere in un ristorante. «Quella notte cercai di salvarla»

Era la sera del 1 novembre 2007. Meredith era una studentessa inglese, fu trovata senza vita nella casa che condivideva con la studentessa americana Amanda Knox. Aveva la gola tagliata. Furono arrestati Amanda Knox e Raffaele Sollecito, poi assolti in Cassazione quasi dieci anni dopo. L'ivoriano Rudy Guede, dopo la scelta del rito abbreviato, è stato condannato a 16 anni di carcere per violenza sessuale e concorso in omicidio. E' l'unico condannato ma lui, ancora oggi, si dichiara innocente. Dopo 13 anni in carcere, oggi è un uomo libero.

