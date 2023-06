Top 50 ristoranti migliori al mondo, risultato dolce-amaro per la cucina italiana: ecco la classifica

Un bilancio dolce-amaro per la cucina italiana. Per la ventunesima edizione del The World's 50 Best Restaurants che ieri notte, al Teatro dell'Opera Les Arts di Valencia, ha premiato i migliori 50 ristoranti al mondo. Tra questi cinque realtà italiane, che pesano il 10% nel ranking internazionale, frutto del giudizio di oltre un migliaio di esperti. Il podio quest'anno parla spagnolo, e vede primeggiare Perù e Spagna col ristorante Central di Lima degli chef Virgilio Martínez e Pia Leon «miglior ristorante del mondo».