Renato Zero il coming out (mai fatto), moglie, carriera e controversie: chi è il celebre cantante e autore oggi a Domenica In

Renato Zero sarà ospite oggi, 10 dicembre, a Domenica In, pronto per essere intervistato dalla padrona di casa Mara Venier. La sua aura da artista dirompente e visionario è rimasta immutata per sei decenni e oggi, a conferma di ciò, è uno dei cantanti italiani di maggior successo ancora in attività.

Oltre a presentare il suo ultimo album "Autoritratto", uscito l'8 dicembre con 13 brani di cui 7 inediti, il celebre cantante ed autore romano ripercorrerà i più importanti momenti della sua straordinaria carriera. Vediamo allora di seguto tutto quello che c'è da sapere su quest'icona della musica leggera italiana.

Veronica Peparini, la relazione con Andreas Muller e la gravidanza gemellare: chi è la ballerina ospite a Verissimo