La Regina Camilla è «esausta» e si prende una pausa, Carlo in ansia per la moglie: cosa succede nella Royal Family?

Camilla è «esausta». Da quando Re Carlo è in cura per il tumore alla prostata, la Queen consorte si è ritrovata a prendere le redini della Royal family da un giorno all'altro. Lei che, a differenza del marito non è nata o cresciuta con la consapevolezza di dover un giorno ascendere al trono, ha dovuto sostenere da sola il peso della Corona. E ora, a quanto pare, ha bisogno di una pausa. Pochi giorni di riposo, nulla di drammatico: ma l'annuncio ha creato non poco sconcerto in un Paese abituato alla tempra inossidabile di Elisabetta, una sovrana che ha lavorato sino a due giorni prima di spegnersi, all'età di 96 anni, senza mai lamentarsi o mostrare alcun segno di stanchezza. Il che la dice lunga sulla condizione fragile in cui versa la Royal family. Anche perché gli altri tre esponenti più importanti hanno dato tutti forfait, con Kate Middleton ancora in convalescenza dopo l'intervento all'addome e il marito, il principe William, che le è rimasto accanto.

