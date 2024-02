La regina Camilla accoglie i reali d'Europa a Windsor, da Letizia Ortiz a Chantal di Grecia. E indossa le spille di Elisabetta (per la prima volta)

I reali di tutta Europa sono accorsi a Windsor per la cerimonia commemorativa in ricordo di Re Costantino di Grecia, scomparso il 10 gennaio 2023. A fare gli onori di casa la Regina Camilla, lasciata sola dal marito Re Carlo, in convalescenza dopo la diagnosi di tumore, ma anche da William che ha annullato la sua presenza per motivi personali non specificati. Tra le due famiglie c'è uno stretto legame di sangue (Costantino era il cugino del principe Filippo di Edimburgo) ma anche di amicizia. Per questo l'assenza di William, molto legato a Costantino che era il suo padrino, fa ancora più rumore, anche se Buckingham Palace si è affrettata a specificare che Kate sta bene.