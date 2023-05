Re Carlo incoronazione, quanto vale il patrimonio dei Windsor? Terreni, parchi e un debitore d'eccezione: Elon Musk

L'incoronazione di re Carlo è alle porte. Il 6 maggio il figlio di Elisabetta prenderà ufficialmente posto sul trono della mamma. Un trono che brilla ancora come i tempi migliori. Il patrimonio di re Carlo ammonta in totale a 20,6 miliardi. Ovvero poco meno del prodotto interno lordo di alcuni paesi come il Regno di Tonga, riporta il Sole 24 Ore. L’utile del 2022 è arrivato a 408 milioni.