Re Carlo III ha un cancro.E oggi ha iniziato le cure. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata. Nel comunicato non si precisa il tipo di cancro che ha Carlo.

Re Carlo dimesso dalla clinica dopo l'intervento alla prostata, tornato nella sua residenza con la moglie Camilla