Randi Ingerman: «Soffro di depressione e crisi epilettiche. Quando morì mio fratello, mi crollò il mondo. Da 8 anni cerco una cura»

Randi Ingerman chiede aiuto. Lo fa dalla sua casa di Arona. Lo fa raccontando di essere malata. «Faccio i conti da tempo con crisi epilettiche e depressione, ma la malattia non mi abbatte. E, soprattutto, non mi vergogno di dire che ho bisogno di aiuto». Al Corriere della Sera l'attrice arrivata in Italia nel 1995 dice di non sentirsi malata ma è consapevole «di soffrire di disturbi mentali e non ho remore ad ammetterlo. È il primo passo per venirne fuori, come ha dimostrato Fedez, che ringrazio per essersi messo a nudo». Per questo ha deciso di lanciare Naked una multipiattaforma che ha ideato e realizzato per parlare di disturbi mentali sia con chi ne soffre che con chi può dare una mano.