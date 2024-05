Carlo Conti a Sanremo 2025, le critiche sul web: «Hanno scelto l'usato garantito». Sui social plebiscito per Cattelan

E così è ufficiale, Carlo Conti sarà il conduttore artistico di Sanremo 2025 e 2026. Si era parlato di Alessandro Cattelan e Stefano De Martino dopo il no al sesto anno consecutivo di Amadeus al Festival ma la Rai sembra aver optato per il “certo” rispetto all'“incerto”, insomma un «usato sicuro» (come si legge sul web).

Carlo Conti a Sanremo 2025, le pagelle dei “suoi” Festival: top e flop. Il colpaccio Maria De Filippi (9), male i comici (5), Totti show (7), la vittoria scontata de Il Volo (6)

Già timoniere delle edizioni 2015, 2016 e 2017 Carlo Conti è un habituè dell'Ariston. Da Viale Mazzini sono entusiasti perchè lo ritengono un grandissimo professionista, il conduttore anche è felice - «dopo 7 anni torno a Sanremo, protagonista sarà la musica» - ma sui social gli utenti sono scatenati.