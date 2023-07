Un vero e proprio ricatto quello di Putin sul grano. Coro di critiche occidentali contro l'annuncio del Cremlino di non voler prorogare l'accordo, mediato a suo tempo dalla Turchia. L'Ue condanna la 'mossa cinicà di Mosca, gli Usa definiscono lo stop russo 'un atto di crudeltà'. 'Milioni di persone pagheranno il prezzò, dice l'Onu, mentre il ministro degli Esteri ucraino Kuleba avverte: 'Senza accordo sul grano i prezzi saliranno ovunquè. Intanto Mosca non accusa solo 'il regime terroristico di Kiev' per l'attacco di oggi al ponte in Crimea, ma indica anche la 'partecipazione diretta dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannicì. Da oggi fino a mercoledì il cardinale Zuppi a Washington come inviato del Papa per discutere della missione di pace in Ucraina, dopo essere stato nelle scorse settimane a Kiev e poi a Mosca.

