Il Giardino dei Sensi e dei Miti, ecco le 4 esperienze di benessere artistiche e green da non perdere: dal 26 maggio nel cuore della Tuscia Viterbese

Se la botanica si unisce alla mitologia e all’arte, il risultato non può che essere benefico per corpo, mente ed emozioni. Sulla scia del garden tourism e della green art, il 26 maggio (XIV Giornata dell’Associazione Dimore Storiche Italiane) a Ronciglione verrà ufficialmente aperto al pubblico il Giardino dei Sensi e dei Miti, nella cornice country chic di Villa Lina, location unica nel suo genere dove si respira aria di relax e bioenergetica. I giardini della Villa, che ospiteranno la kermesse, sono stati concepiti come un percorso simbolico di rigenerazione dell'anima attraverso piante, alberi e fontane, e vennero realizzati dall’architetto Raffaele De Vico tra il 1922 e il 1929. Nelle 5 residenze storiche del parco della Villa hanno soggiornato, nel tempo, personaggi di spicco della cultura, dell’arte, della poesia e della letteratura: da Gabriele D’Annunzio a Trilussa, da Cy Twombly a Jean Michel Basquiat, solo per citarne alcuni.