Putin e l'obiettivo 2030, lo Zar punta al quinto mandato per toccare i 30 anni di presidenza

Putin si ricandida per la guida della Russia. I 31 anni dell'era Stalin sono ancora lontani, ma lo Zar potrebbe presto accorciare le distanze e allungare il vantaggio sul secondo leader più longevo della Russia moderna, Leonid Brezhnev, che resse le redini dell'impero (allora sovietico) per 18 anni.

Putin sta vincendo la guerra? Dalla controffensiva di Kiev in stallo alla produzione di armi, i segnali che preoccupano la Nato

Il presidente si ricandida per un quinto mandato nel marzo prossimo, puntando a rimanere in carica almeno fino al 2030 e toccando così i 30 anni di permanenza al potere, compresi i quattro (2008-2012) in cui è stato primo ministro.