Putin, tutte le figlie del presidente (una è "segreta"): dalla pediatra alla ballerina rock, chi sono e cosa fanno

Un matrimonio, due amanti segrete - una donna delle pulizie e una ginnasta olimpica - due figlie certe e altre non riconosciute ufficialmente: la vita privata di Vladimir Putin è piena di misteri e voci non confermate. Nonostante sia un personaggio pubblico dal 1993, quando è entrato in politica, Putin ha infatti mantenuto un atteggiamento da agente del Kgb riuscendo a far trapelare pochissimo della sua vita familiare (non ha neanche mai ammesso pubblicamente di avere figli). «Ho una vita privata in cui non permetto interferenze. Devo essere rispettato» ha detto recentemente il presidente.

Di certo su di lui c'è solo il matrimonio con Lyudmila Putina, celebrato nel 1983 e da cui il presidente ha divorziato nel 2014 dopo aver avuto due figlie. Secondo le indiscrezioni però loro non sarebbero le uniche a poter chiamare Putin "papà". Ecco cosa sappiamo delle figlie del presiedente.

