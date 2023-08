Non sapremo mai come Prigozhin è morto. Ma una conseguenza è certa: Putin subirà un contraccolpo. «La Wagner contava circa 50mila uomini», sottolinea il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa. Nel frattempo, secondo gli esperti militari britannici, la Russia potrebbe intensificare i suoi attacchi nell’area a est delle città di Kupyansk e Lyman, nel nord-est dell’Ucraina. Una controffensiva per riprendere terreno.

Prigozhin e guerra in Ucraina, diretta oggi 26 agosto, missile segreto di Kiev distrugge batteria di ipermissili russa in Crimea