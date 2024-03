Spia serba nelle istituzioni Ue, così Putin si infiltra negli organi europei: il report degli 007 occidentali

I servizi segreti russi stanno usando un agente serbo per infiltrarsi nelle istituzioni dell’UE e diffondere argomenti pro-Cremlino sull'invasione dell’Ucraina. Questo quanto emerge da un briefing degli 007 occidentali riporta da POLITICO. Un attivo "agente di influenza", che ha consapevolmente lavorato a stretto contatto con l'agenzia di sicurezza russa, secondo i documenti ha tenuto incontri con funzionari europei a Bruxelles e in particolare con membri del Parlamento europeo.

Gli eurodeputati coinvolti

Tra questi eurodeputati c'erano la deputata tedesca dei Verdi Viola von Cramon-Taubadel, la deputata italiana dei Socialisti e Democratici Alessandra Moretti e Vladimír Bilčík, un membro slovacco del gruppo conservatore del Partito popolare europeo, secondo un comunicato stampa e una foto vista da POLITICO. Non c'è nulla nel briefing dell'intelligence che suggerisca che Moretti, Bilčík e von Cramon-Taubadel fossero a conoscenza dei legami di Antic con l'FSB quando lo hanno incontrato.

L'incontro

Il presidente del sindacato militare serbo, Antić, ha incontrato anche i rappresentanti dei sindacati EUROMIL e EPSU, che rappresentano rispettivamente il personale delle forze armate e i dipendenti dei servizi pubblici nell'Unione europea.

Alla domanda sull'incontro con Antić, un funzionario della FSESP ha risposto: “Una delegazione del suo sindacato era a Bruxelles in ottobre, dove ha incontrato diversi deputati europei e tutti sono stati trasparenti. L’unico tema erano i diritti sindacali”.

Chi è la spia

Novica Antić è un attivo “agente di influenza” per il Servizio di sicurezza federale russo, noto come FSB. Antić lavora a stretto contatto con un associato dell'FSB di nome Vyacheslav Kalinin, cittadino russo e redattore capo di Veteran News, un sito web di media specializzato in notizie per i veterani delle forze armate. Una scheda “Chi siamo” sul sito web afferma che Veteran News è un “partner informativo” dell'FSB e del Ministero della Difesa russo, tra gli altri rami delle forze di sicurezza russe. Secondo Balkan Insight, Antić è stato licenziato dall'esercito serbo due volte negli ultimi cinque anni. Secondo la pubblicazione, ha intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione. L'avvocato di Antić ha rifiutato di specificare a Balkan Insight su quali accuse fosse trattenuto.

I rapporti tra Serbia e Russia

La Russia sta usando la Serbia come trampolino di lancio per operazioni di influenza progettate per indebolire il sentimento pro-UE e pro-NATO all’interno del paese e dell’Unione Europea, che è stata una fedele sostenitrice dell’Ucraina dall’invasione su vasta scala della Russia due anni fa. Antić ha utilizzato il suo ruolo di capo dell'unione militare serba per criticare il presidente serbo Aleksandar Vučić e gli alti membri delle forze armate del paese. Scrive Politico. "Hanno colto ogni opportunità per promuovere la propaganda russa relativa alla guerra in Ucraina", si legge nel briefing, riferendosi agli incontri in Serbia e nei paesi dell'UE.

Spyware sui telefoni cellulari di due eurodeputati

La notizia che Antić ha tenuto riunioni all'interno del Parlamento europeo sottolinea la vulnerabilità dell'organismo alle operazioni di influenza sostenute dallo Stato. All'inizio di questo mese, POLITICO ha rivelato che sono stati trovati spyware sui telefoni cellulari di due parlamentari del Parlamento europeo, tra cui l'ex ministro francese per l'Europa Nathalie Loiseau, che presiede la sottocommissione per la difesa dell'organismo.