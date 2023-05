Chi è Prigozhin, patrimonio e madre (che ha vinto la causa contro Ue) del capo della Wagner

È chiamato "il cuoco di Putin", anche se in cucina non ci va più da tempo. Evgenij Prigozhin è riconosciuto dall'Occidente come capo del gruppo di mercenari della Wagner, anche se lui ha sempre negato ogni legame. Ma chi è l'uomo che, a sorpresa, ha affermato che «l'opzione ideale sarebbe annunciare la fine» della guerra e «radicarsi saldamente» nei territori occupati?

Guerra Ucraina, Prigozhin a sorpresa: «Putin annunci la fine dell'operazione speciale e si concentri sui territori conquistati»