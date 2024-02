Ucraina, come finirà la guerra? I quattro scenari dalla vittoria russa allo stallo (passando per Trump e il piano segreto di Kiev per il 2024)

Come finirà la guerra in Ucraina? Ad oggi forse la domanda più pertinente è un'altra: quando finirà? Su una cosa molti analisti occidentali concordano: una vittoria alle elezioni presidenziali americani di Donald Trump avrà come conseguenza immediata altra sofferenza e rapida disfatta per gli ucraini perché il nuovo inquilino della Casa Bianca ha ormai dimostrato di esssere pronto a bloccare gli aiuti a Kiev e a concedere la vittoria a Vladimir Putin, abbandonando l'Europa al proprio destino.