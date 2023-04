Guerra Ucraina, Prigozhin a sorpresa: «Annunciare la fine dell'operazione speciale sarebbe l'opzione migliore per la Russia»

Yevgeny Prigozhin, il capo della brigata Wagner, ritiene che per la Russia sia giunto il momento di mettere fine alla guerra in Ucraina. Attraverso il suo canale Telegram, il fondatore delle famigerate forze mercenarie ha affermato: «Oggi l'opzione migliore è quella di annunciare la fine dell'operazione speciale e informare che la Federazione russa ha raggiunto gli obiettivi che aveva programmato».

Prigozhin ha aggiunto: «Teoricamente, la Russia ha raggiunto questo punto distruggendo gran parte della popolazione maschile attiva dell'Ucraina, intimidendone un'altra parte che è fuggita in Europa. La Russia ha tagliato fuori gli Azov e una grossa fetta del Mar Nero, si è impossessata di una grande parte di territorio ucraino e ha creato un corridoio di terra verso la Crimea. Ora non resta che una cosa da fare: fissarsi saldamente, inchiodarsi ai territori che già ci sono».

Prigozhin suggests ending the war



"For the gov and for society as a whole today it is necessary to put some fat point in "SMO". The ideal option is to declare the end of "SMO", to inform everyone that 🇷🇺has achieved the results that it had planned," said "Wagner" founder. pic.twitter.com/D9KvUYUCeP

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 14, 2023