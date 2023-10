La portaerei nucleare Eisenhower ora punta il Golfo Persico, la risposta del Pentagono all'Iran (e agli attacchi alle basi in Iraq e Siria)

La tensione in Medio Oriente si fa sempre più alta e il Pentagono studia le mosse per arginare un'escalation che coinvolga l'Iran. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato che gli Stati Uniti adotteranno una nuova mossa strategica nella regione che prevede la ridistribuzione della portaerei nucleare USS Dwight D. Eisenhower e del suo gruppo d’attacco nel Golfo Persico. In precedenza, il colosso Usa del mare era destinato al controllo del Mediterraneo orientale per unirsi alla USS Gerald R. Ford, ma la nuova decisione ha prodotto una deviazione di rotta.