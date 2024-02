La portaerei nucleare Charles-de-Gaulle pronta a salpare per il Mar Rosso: nuove armi e sistemi di navigazione

La portaerei nucleare Charles-de-Galle pronta per salpare verso il Mar Rosso. Con nuove armi e sistemi di navigazione. A primavera è prevista la partenza. Su Revue Défense Nationale, il generale Jéròme Pellistrandi fa un approfondimento sul ritorno della portaerei dopo diversi mesi di fermo per manutenzione alla base navale di Tolone. Simbolo di deterrenza e sovranità nazionale, la portaerei Charles-de-Gaulle, attraverso la sua azione, riassume tutte le questioni strategiche che gravano sul mondo, in particolare nelle zone di nuova tensione, come il Mar Rosso. "La portaerei (PA) Charles-de-Gaulle è tornata in mare dopo diversi mesi di sosta per manutenzione nel bacino di Vauban, nel cuore della base navale di Tolone - inizia l'analisi del generale - Cinque mesi per ammodernare l'imbarcazione che è stata ammessa al servizio attivo nel maggio 2001 e che è quindi a metà della sua vita. Questo aumento di potere è tanto più importante in quanto il contesto internazionale si è notevolmente deteriorato negli ultimi mesi".

Mar Rosso, gli Houthi vogliono tagliare i cavi internet occidentali: nei tubi in fibra passa il 17 per cento del traffico web mondiale