Studenti manganellati a Pisa, indagini affidate ai carabinieri: docenti, vescovi e Cnr solidali con i manifestanti. Che cosa è successo

Studenti manganellati a Pisa: affidati ai carabinieri il fascicolo d'indagine della procura sulle cariche della polizia di ieri al corteo studentesco pro Palestina. Lo si apprende da fonti investigative secondo le quali il lavoro sarà quello di visionare le immagini circolate già ieri sui social. Secondo le stesse fonti non esisterebbero altre immagini che documenterebbero una dinamica diversa da quella già nota. Il lavoro degli inquirenti dunque sarebbe sostanzialmente quello di valutare l'entità della reazione da parte degli agenti. La questura ha comunque depositato in procura, o sta per farlo, una dettagliata informativa all'autorità giudiziaria, corredata dai filmati girati sul campo dalla polizia scientifica.

La notizia sull'apertura dell'inchiesta è arrivata poco l'intervento del Quirinale: «Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento». Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del Quirinale.