«L’obiettivo è giugno, il nostro mese, il 24, ma siamo una coppia che fa le cose senza annunciarle. È quattro anni che rimandiamo il matrimonio per dei lieti eventi, la vita ci ha dato due figli, ma potrebbe arrivarne un altro, oppure accadere dell’altro e quindi la data potrebbe essere anticipata o posticipata di qualche giorno. Ci stiamo abituando sempre più a vivere alla giornata». Angela Robusti, architetto e modella, mamma felicissima ed altrettanto come compagna di Filippo Inzaghi, attuale allenatore della Salernitana, conferma la volontà di andare all’altare anche se non dà la certezza assoluta che avvenga il 24 giugno prossimo, come ha invece annunciato la sua dolce metà. Com’è nel suo stile, anzi, loro stile, quello di una coppia nota, che non passa inosservata, ma che non cerca assolutamente clamori, mantiene un profilo basso. Coppia che ha voluto diventare famiglia con la nascita di Edoardo, 2 anni, ed Emilia nata lo scorso marzo. Difficile allo stesso moda strappare dettagli sulla cerimonia, tra l’altro la trentaduenne di Veggiano da qualche tempo è impegnata professionalmente come organizzatrice di grandi eventi e di matrimoni. «Passiamo da un maxi evento ad uno vissuto con le persone a noi più care in quanto amiamo la semplicità della normalità. Lo stesso vale per il luogo, ne stiamo valutando numerosi».