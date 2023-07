Vertice a Vilnius, cos'è la Nato (temuta tanto dalla Russia). Alleanza atlantica: perché Ucraina e Svezia vogliono farne parte

Vilnius è la città più discussa, twittata e citata del momento. In queste ore alcuni dei leader più importanti del mondo sono impegnati nel vertice Nato. Gli alleati hanno deciso di eliminare per l'Ucraina il percorso di riforme necessario per entrare nell'Alleanza: quando finirà la guerra, verrà il momento per Kiev di far parte del Patto atlantico. Nel frattempo Mosca dichiara il vertice di Vilnius «antirusso». C'è però il sì di Erdogan alla Svezia nella Nato, con Stoccolma che sosterrà la Turchia per l'ingresso nell'Ue.

Nato, Stoltenberg: intensificheremo il nostro sostegno all'Ucraina



Ma cos'è la Nato, qual è il suo ruolo e perché diversi Paesi vogliono fare parte dell'Allenza atlantica?