Paolo Crepet: «A New York sono scappato da un'orgia. La gelosia? E' un sentimento medioevale»

Paolo Crepet non si ricorda la sua prima volta. O meglio non si ricorda con chi. Ma era amore. «È sempre amore per me. Difficilmente mi perdo in cose inutili. O almeno lo facevo, oggi ho 72 anni e sono serenamente sposato». Parole al Corriere della Sera dove lo psichiatra più famoso d'Italia si confessa. Una moglie che Paolo ama perché «mi ha sempre attratto l’originalità, la persona che fa la differenza, chi non si omologa. Ma nel mio caso era una necessità».