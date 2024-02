Milano Fashion Week, le pagelle: Melissa Satta rapper (8), Victoria De Angelis Duemila (6+), Jessica Biel versione ufficio (5)

La Milano Fashion Week entra nel vivo. Diesel, Fendi, Roberto Cavalli e Alberta Ferretti: in passerella sfilano i look del prossimo autunno-inverno, nel front row invece ci sono le vip fasciate nei look dello stilista di turno. Da Jessica Biel ad Anna Dello Russo, da Melissa Satta a Rose Villain, ecco le nostre pagelle dei look, fashion week edition.