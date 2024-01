Oreo prende le distanze da Chiara Ferragni: «La collaborazione non prevedeva alcun accordo di beneficenza». La lettera

La collaborazione di Oreo con Chiara Ferragni «non prevedeva alcun accordo di beneficenza». Ad affermarlo a chiare lettere è la società Mondelez Italia, titolare del marchio Oreo, che ha risposto al Codacons in merito alla richiesta di chiarimenti circa l'iniziativa di solidarietà avviata nel 2020 dalla Ferragni. La richiesta si riferiva ala pubblicizzazione, da parte dell'influencer attraverso Instagram, di una capsule collection (cioè una collezione formata da pochi capi coordinati) realizzata in collaborazione con l'azienda Oreo, denominata 'Capsule collection limited edition Chiara Ferragni by Oreò, con la quale la Ferragni 'prometteva che il 100% del ricavato delle vendite di tali abiti sarebbe andato in beneficenza per iniziative contro il coronavirus', spiega il Codacons.

