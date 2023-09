Ordina una tartare al ristorante, poi la scoperta choc: «Ho speso 18 euro per una scatoletta di tonno»

In un'epoca in cui tutti siamo cresciuti a pane e Masterchef, ormai, la differenza tra una tartare e una scatoletta di tonno dovrebbe essere chiara un po' a tutti, anche a chi ai fornelli proprio non sa starci. Ma quando si tratta di un ristorante rinomato, tutto assume connotati ben diversi.

Una cena in un noto locale si è trasformata in un vero e proprio incubo. L'agente immoobiliare e influencer Sophie Bokelmann ha voluto condividere la sua disavventura su TikTok e in poche ore il suo video ha fatto il giro del mondo, indignando anche i meno esperti di cucina. Il motivo? La donna non aveva molta fame e ha deciso di chiedere qualcosa di leggero: una tartare di tonno. E mai avrebbe aspettato di trovarsi di fronte la scatoletta di tonno più cara del mondo.