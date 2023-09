Si dimenticano di addebitarle il vino, la cliente se ne accorge e telefona al ristorante di Fiumicino: «Come posso pagare?»

A Fiumicino in un noto ristorante dove una cliente dopo aver pranzato in un noto bistrot tornata a casa si è accorta che sullo scontrino non le era stata conteggiata la bottiglia di vino che aveva consumato, così decide di chiamare il locale per chiedere come poter fare per pagare il costo mancante.

Il cameriere si dimentica di addebitarle il vino, la cliente se ne accorge e chiama il ristorante: «Come posso provvedere?». Il titolare la "premia"

Lo chef racconta tutto sui social