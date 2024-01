Quali sono gli oggetti che vengono smarriti di più? In cima al podio il mazzo di chiavi, fedi nuziali non si perdono “quasi” mai

Oggetti che scompaiono, persi tra le lenzuola, sul divano, sotto la cucina, quante volte è capitato di smarrirne uno per poi magicamente ritrovarlo? Quando si perde qualcosa la prima cosa che si fa è incolpare qualcun'altro che sia un partner, un familiare, amici o addirittura animali domestici. La ricomparsa degli oggetti può avvenire durante la sessione di pulizia ma grazie e soprattutto all'utilizzo di un elettrodomestico che risulta diventare l'alleato degli smarrimenti: l'aspirapolvere.

​L'azienda Rowenta ha voluto capire un pò più a fondo il tema degli oggetti smarriti in casa, realizzando una ricerca in collaborazione con Human highway sul tema: Gli oggetti persi e ritrovati in casa.