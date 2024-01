Neoassunto si rifiuta di andare a lavoro alle 8 per una riunione: «Ho un corso in palestra, attacco alle 9». La risposta del capo scatena le polemiche

Moltissimi utenti di TikTok si sono scagliati contro il podcast “Demoted” per la dura reazione che i suoi conduttori hanno avuto nei confronti di un giovane, da poco assunto presso un'azienda, che si è rifiutato di presentarsi ad una riunione mattutina perché impegnato in un corso in palestra.

La loro risposta, in cui sostengono che sul lavoro devono essere fatti sacrifici, è diventata virale sul Social, scatenando reazioni negative e un dibattito sull'equilibrio tra lavoro e vita privata.