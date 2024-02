Muschio Selvaggio, quote e divisione della società (una di Luis Sal) dopo la sentenza: ecco quanto fattura il podcast

Muschio Selvaggio, Fedez perde potrebbe perdere il podcast che finirebbe così nelle mani di Luis Sal.Per ora, il giudice di Milano Amina Simonetti, ha affidato il 50% delle società nelle mani del rapper a un custode per scongiurare che possa venderle a un terzo. La decisione è stata presa dopo il ricorso dello scorso 5 febbraio con cui il giovane, socio al 50% come Fedez, chiedeva il sequestro giudiziario dopo la fine dell'amicizia con il marito di Chiara Ferragni.