Montecarlo e tasse, perché gli sportivi scelgono Monaco? La residenza (facile da ottenere) e le imposte sul patrimonio

«La cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui puoi allenarti, le strutture sono perfette. Lì mi sento a casa. Sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi»: così Jannik Sinner, nella conferenza stampa presso la sede della federtennis, ha risposto a una domanda sulla sua residenza a Montecarlo e sulla possibilità di riportarla in Italia, scatenando alcune polemiche. Perché molti sportivi scelgono di avere la residenza nel Principato di Monaco? Come funziona la tassazione? Perché si parla di paradiso fiscale?