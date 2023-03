Michelle Hunziker, età, vita privata, la setta, il parto della figlia Aurora e le accuse del fratello malato: chi è la showgirl ospite di Pio e Amedeo

Conduttrice televisiva, modella, showgirl e imprenditrice, Michelle Hunziker è uno dei volti più noti delle tv italiana, svizzera e tedesca. Questa sera sarà ospite insieme a Elisa, Silvia Toffanin, Zucchero, Gigi D'Alessio e Giovanna Civitillo nel della seconda edizione di Felicissima Sera, la cui puntata d'esordio andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.40.

Il programma di Pio e Amedeo, parte stasera in tv (24 marzo), e andrà in onda per tre puntate in cui i conduttori dissacraranno il linguaggio televisivo senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro leggerezza. ma vediamo insieme, chi è Michelle Hunziker?