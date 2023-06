Meteo estremo, quali sono gli eventi più frequenti e pericolosi: dalle inondazioni alla siccità e l'allarme malattie (come la dengue)

L'agenzia europea dell'ambiente (AEA) - è stata istituita nel 1994, ha sede in Danimarca a Copenaghen e si occupa di monitorare le condizioni ambientali europee - ha pubblicato un dossier in cui l'estate imminente sarà caratterizzata da fenomeni meteo estremi. Cosa significa? Vediamo quali sono questi fenomeni e perché possono essere pericolosi per l'incolumità e la salute.