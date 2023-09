Giorgia Meloni, un anno di governo della prima donna premier «underdog» tra emergenze e riforme

Un anno al governo. Tempo di bilanci per Giorgia Meloni. Si guarda indietro la prima donna premier "underdog" entrata a Palazzo Chigi dopo una lunga gavetta politica.

La militanza, gli anni con Berlusconi, la navigata in solitaria con Fratelli d'Italia, la lunga traversata all'opposizione, i consensi a cifra singola e infine il trionfo alle urne del 25 settembre 2022: sei milioni di voti in più e le chiavi in mano per entrare nella stanza dei bottoni.