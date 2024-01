Mary di Danimarca, chi è la nuova regina (che ha conosciuto il principe in un pub): Kate Middleton si ispira a lei per i suoi look

Nel 2010 il re della moda Karl Lagerfeld svelò un piccolo segreto, rivelando che Mary di Danimarca, moglie di Frederik X, era la donna a cui Kate Middleton si era sempre ispirata per i suoi look iconici. D'atronde la stampa le ha spesso definite «Royal sisters». E, in effetti, mai definizione fu più azzeccata. Ma la verità è che Mary con la sua storia ha fatto da apripista alle principesse borghesi d’Europa e ora si appresta a diventare regina consorte di Danimarca prendendosi finalmente la scena. Il 14 gennaio, lo stesso giorno in cui Margrethe II annuncerà l'abdicazione (la prima in Danimarca dopo 500 anni), salirà al trono con il consorte.