Marica Pellegrinelli chi è? L'annuncio choc del tumore, la separazione da Eros Ramazzotti, il nuovo compagno e l'amore per i figli

Marica Pellegrinelli ha avuto un tumore e si è operata. Lo racconta lei stessa su Instagram e sconvolge i fan. Non aveva detto nulla «un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento». Tutto è accaduto un anno fa e ora è pronta a tornare a vivere ringraziando la vita e tutte le persone che le sono state vicine. Ma vediamo insieme chi è Marica Pellegrinelli.