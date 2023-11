Marco Nebiolo, picchiato al semaforo per essersi fermato con il rosso: il consigliere Api è in prognosi riservata. L'appello della moglie: «Chi ha visto, parli»

Una lite al semaforo, poi l'aggressione violenta. Marco Nebiolo, 47 anni, è ricoverato da cinque giorni in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia del Cto con un trauma cranico, emorragie interne ed escoriazioni in varie parti del corpo. L'uomo, membro del collegio edile dell'Api di Torino e del consiglio direttivo della Federazione italiana mediatori ed agenti di affari aderente a Confcommercio Imprese (Fimaa), è ancora in ospedale ma ha avuto solo la forza di dire: «Mi spiace per chi mi ha fatto male, evidentemente sono persone che nella vita sono state più sfortunate di me».