Non c'è solo il talento per la musica nella vita di Marco Mengoni, ma anche per la pittura. L'artista viterbese ha infatti dipinto diversi quadri in occasione dell'uscita dell'album Atlantico. Progetto che è stato accompagnato da una serie di linguaggi che coinvolgono diverse sfere del campo artistico. Lui si è cimentato in acquerelli, con cui ha voluto svelare il significato delle canzoni. Ma quanto possono valere ora dopo la vittoria di Sanremo? Risponde Carlo Ercoli, curatore di mostre d'arte contemporanea.

Lazza a Mengoni: «C'è una gelateria con un gusto che ha il tuo nome». E lui ironizza: «Sa di cenere?»