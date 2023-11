Maltempo Roma, è allerta meteo per temporali: dove e quando, le previsioni sul Lazio dei prossimi giorni

Su Roma e nel Lazio le previsioni meteo mostrano una diminuzione della pressione conseguente a un vortice ciclonico in arrivo dal nord Europa: prevista quindi instabilità in aumento, con precipitazioni in vista anche per il prossimo weekend. Probabili rovesci e temporali, anche intensi, soprattutto sulle zone interne, che hanno portato la Protezione civile a diramare un'allerta gialla per la giornata di martedì 21 novembre.

Maltempo nel Lazio, scatta l'allerta meteo per temporali: le previsioni fino al prossimo weekend

Vediamo quindi di seguito le previsioni meteo dei prossimi giorni.